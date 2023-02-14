14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay'dan deprem ve Gradel açıklaması: Ailesi gitmek istedi

Rıza Çalımbay'dan deprem ve Gradel açıklaması: Ailesi gitmek istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, depremzedelere destek olmak amacıyla Kayserispor'la yardım maçı oynayacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 05:34
Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama

Rıza Çalımbay'dan deprem ve Gradel açıklaması: Ailesi gitmek istedi
+
Aa
-

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, depremzedelere destek amacıyla Kayserispor'la maç oynayacaklarını söyledi.

Çalımbay, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem felaketinden dolayı yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 
Ekibimizde yer alan Ayhan Hoca'nın da akrabaları vefat etti. Ayhan Hoca ile devamlı konuşuyorum, kendisi şu anda Hatay'da. İnşallah bir an önce bu kötü günler geride kalır. 

Deprem felaketinden sonra takımımızdan ayrılmak isteyen oyuncumuz olmadı. Sadece Max Gradel ailesini Fildişi'ne göndermek istedi, direkt İstanbul - Fildişi Sahilleri uçuşuyla ülkesine gittiler. 

Hatayspor ve Gaziantep FK'dan ayrılan oyuncuları kadromuzda düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor

Kayserispor'dan yardım kampanyası için bir maç talebi oldu. Biz de bu talebi kabul ettik. Kayserispor ile depremzede kardeşlerimiz için yardım maçı yapacağız.

Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bizler de futbol dünyasının içinde yer alan insanlar olarak elimizden geleni yapacağız. 

Gökhan Zan ve Volkan Demirel ile görüştüm. Onlar da bu süreçte ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Gün birlik günü."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
1
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
3
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
5
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
6
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
7
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
﻿Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
﻿Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
﻿Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
﻿Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
﻿Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
﻿Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
﻿Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
﻿Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
﻿Kahramanmaraş 4.8 ile bir kez daha sallandı
﻿Kahramanmaraş 4.8 ile bir kez daha sallandı
﻿Kahramanmaraş 4.8 ile bir kez daha sallandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.