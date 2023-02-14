Rıza Çalımbay'dan deprem ve Gradel açıklaması: Ailesi gitmek istedi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, depremzedelere destek amacıyla Kayserispor'la maç oynayacaklarını söyledi.

Çalımbay, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem felaketinden dolayı yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Ekibimizde yer alan Ayhan Hoca'nın da akrabaları vefat etti. Ayhan Hoca ile devamlı konuşuyorum, kendisi şu anda Hatay'da. İnşallah bir an önce bu kötü günler geride kalır.

Deprem felaketinden sonra takımımızdan ayrılmak isteyen oyuncumuz olmadı. Sadece Max Gradel ailesini Fildişi'ne göndermek istedi, direkt İstanbul - Fildişi Sahilleri uçuşuyla ülkesine gittiler.

Hatayspor ve Gaziantep FK'dan ayrılan oyuncuları kadromuzda düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor

Kayserispor'dan yardım kampanyası için bir maç talebi oldu. Biz de bu talebi kabul ettik. Kayserispor ile depremzede kardeşlerimiz için yardım maçı yapacağız.

Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bizler de futbol dünyasının içinde yer alan insanlar olarak elimizden geleni yapacağız.

Gökhan Zan ve Volkan Demirel ile görüştüm. Onlar da bu süreçte ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Gün birlik günü."