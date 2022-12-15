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100 torunu olan 105'lik Bekir dede öldü 

Sivas’ın Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde torunu olan asırlık çınar Bekir Güler, 105 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:43
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Sivas'ta 100 torunu olan 105'lik Bekir dede öldü 

100 torunu olan 105'lik Bekir dede öldü 
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İHA'nın haberine göre, Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde 100’ün üzerinde toruna sahip olmasıyla dikkat çeken 105 yaşındaki Bekir Güler hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Güler, son yolculuğuna uğurlandı. 

Güler için beldede bulunan merkez camide cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Yıldız Beldeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çınar, Güler'in ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Güler, belde mezarlığına defnedildi.

Bekir dedenin torunu Fatih Güler, koca asırlık çınarı kaybettiklerini söyleyerek, "Yıldız beldemizin koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik. Dedemizin yüzün üzerinde torunu vardı. Ben torununun oğluyum. Dedeme torununun torununu da kucağına almak nasip olmuştur. Sağlıklı sıhhatli bu yaşlara geldi. Son bir iki senedir yaşlılığa bağlı bazı hastalıklardan dolayı vefat etti" dedi.

Güler'in bir süre önce 5. kuşak torunlarıyla bir araya gelmişti.

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