Sivas'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza. Yol ulaşıma kapandı

Sivas'ta sağanak nedeniyle meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım aksadı.

Sivas'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza. Yol ulaşıma kapandı

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Erzincan-Sivas kara yolunda zincirleme kazaya neden oldu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüs, Toptancılar Kavşağı'na yaklaşık 100 metre kala çarpıştı.

Kazanın ardından kara yolu trafiğe kapanınca uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yol güvenliğini alarak ulaşımı bir süre tek şeritten sağladı.

Yaralananın olmadığı kazada araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. (AA)

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