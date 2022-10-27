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Sivas'ta yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas- Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkiinde aniden yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2'si ağır toplam 15 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:41
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Sivas'ta başıboş at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

Sivas'ta yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı
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Kaza, Sivas-Ankara karayolu Yılanlıkaya mevkiinde meydana geldi. Salih Koçak idaresindeki 58 ADF 381 plakalı hafif ticari araç aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ata arkadan gelen Mahmut Doğan yönetimindeki 02 BK 056 ve Zeynel Oral idaresindeki 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsleri çarptı.

Kaza sonucu Cevdet Sarıkaş (55), Bekir Küllükçü (40), Seval Yılmaz (38), Mahmut Doğan (53), Hasan Çalkap (40), Yunus Şahin (24), Mehmet Şenol (38), Kayhan Satılmış (27), Kadir Güler (22), Zeynal Yetişir (22), Ramazan Karakurt (23), Selahattin Ergin (48), Abdullah Ulema (23), Ahmet Sinan Kılınç (21) ve Zeynep Gün (27) yaralandı.


KAZAYA NEDEN OLAN AT İSE TELEF OLDU
Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise telef oldu.

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