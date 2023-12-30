Sivas'ta bir kamyon 10 metreden tek katlı bir evin içine girdi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana gelen olayda, M.G.'nin kullandığı 58 NL 241 plakalı bir kamyon, sürücüsünün yaşadığı dikkat kaybı sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, şans eseri evde kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı. Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı yuvarlandı.

EVİN BİR BÖLÜMÜ HASAR GÖRDÜ

Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazada evin bir bölümü hasar gördü.