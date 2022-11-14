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Sivas’ta kaçak tütün operasyonu

Sivas’ta bir işyerine ve bir araca polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:32
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Sivas’ta çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi

Sivas’ta kaçak tütün operasyonu
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Sivas’ta bir şahsa ait iş yerinde ve araç yapılan aramada bol miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde bulunan 1 işyerinde ve bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 38 bin 300 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 bin 600 dal boş makaron, 230 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı.

 


(Kaynak: İHA)

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