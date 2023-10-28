Sivas'ta deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyünde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.54'te meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı köyü olan Bağlıçay'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyünde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.54'te meydana gelen depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.