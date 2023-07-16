Sivas'ta feci kaza

Sivas’ta meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta feci kaza

Sivas’ta meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın yoldan tesadüfen geçen bir sürücünün görmesiyle fark edildiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Gürün-Sivas kara yolu Sularbaşı mevkiinde tek taraflı olarak meydana geldi. S.D. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü S.D. ağır yaralandı.

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Sivas'tan Adana'ya giden bir vatandaşın kazayı görerek durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Sivas’a sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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