7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 6 yaralı   

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 6 yaralı   

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:40
Takip Et

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 6 yaralı   

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 6 yaralı   
+
Aa
-

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 58 ACT 179 plakalı otomobil, H.A. idaresindeki 58 HA 535 plakalı otomobille Cemel Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.S., S.S., M.K.S. ve C.H. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)             

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor. Bilgisayar oyunundan zirveye yükseldi
﻿Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor. Bilgisayar oyunundan zirveye yükseldi
﻿Fransa'da Will Still fırtınası sürüyor. Bilgisayar oyunundan zirveye yükseldi
﻿Sirkeci'de aynı yerde tramvay yeniden raydan çıktı
﻿Sirkeci'de aynı yerde tramvay yeniden raydan çıktı
﻿Sirkeci'de aynı yerde tramvay yeniden raydan çıktı
﻿Bariyere ok gibi saplandı
﻿Bariyere ok gibi saplandı
﻿Bariyere ok gibi saplandı
﻿Volkan Demirel Pendikspor-Tuzlaspor maçında
﻿Volkan Demirel Pendikspor-Tuzlaspor maçında
﻿Volkan Demirel Pendikspor-Tuzlaspor maçında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.