Sivas’ta kar ve yağmur sularıyla kuruyan göller yeniden su tuttu

Sivas’ta tarımsal faaliyetler için oluşturulan gölet, kar ve yağmur sularıyla doldu taştı.

Sivas’ta kar ve yağmur sularıyla kuruyan göller yeniden su tuttu

İHA'nın haberine göre, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kızılcakışla Göleti'nin tam kapasite dolması çiftçiye umut oldu. 5 bin 40 dekar tarımsal alanın sulanmasına hizmet eden gölette biriken 3,53 milyon metreküp su, sulu tarım yapılan alanlarda kullanılarak çiftçileri kalkındıracak. Geçtiğimiz senelerde kuraklık yüzünden çekilen gölün ise yeniden dolduğunu gören vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Kızılcakışla Göleti'ne gezmeye gelen Muharrem Delice, tahliye kanalından taşan suları görünce mutlu olduğunu belirterek, “Şarkışla Kızılcakışla’ya gezmeye geldim. Geçtiğimiz yıllarda buraya geldiğimde kuraklık etkiliydi ve su seviyesi oldukça düşmüştü. Bu yıl etkili olan yağışlar nedenliyle tahliye kanalından suların taştığını gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Çiftçilerin de barajlardaki ve göletlerdeki su seviyesinin bu kadar artmasına sevineceğine eminim. Yağışlar devam ettiği sürece hem çiftçilerin yüzü gülecek hem de etkili olan kuraklık bitmiş olacak” dedi.

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