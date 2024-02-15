Sivas’ta kaza yapan araç ters döndü. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Sivas’ta kaza yapan araç ters döndü. 5 yaralı
Sivas'ta meydana gelen kazada devrilerek ters dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde meydana gelen kazada, M.K.'nin kullandığı 50 DS 591 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, M.K,'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek ters döndü.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde bulunan yaralılar sürücü M.K. ile V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K., İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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