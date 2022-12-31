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Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:37
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Sivas'ta kaza yapan sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti

Sürücü arabam yanıyor diyerek feryat etti
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İHA'nın haberine göre, kaza, Şarkışla Sivas yolu Hanlı Kavşağı'nda meydana geldi. K.T. idaresindeki 60 ACK 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu. Kazada sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. 

Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Yangının büyüdüğünü görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada hafif yaralanan sürücü aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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