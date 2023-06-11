Sivas'ta minibüs devrildi onlarca yaralı var

Bayburt Anadolu Gençlik Derneği üyelerini taşıyan minibüs Sivas'ta kaza yaptı: 13 yaralı

Sivas'ta minibüs devrildi onlarca yaralı var

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Konakpınar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'tan Bayburt'a geziye giden Bayburt Anadolu Gençlik Derneği üyelerini taşıyan 34 ADD 138 plakalı minibüs, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsü Fariz Tütüneken'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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