Sivas'ta muhtarın yazlık evi kundaklandı. Ev kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Sugözü köyü Dağönü mezrasında meydana gelen olayda, Köyün muhtarı Şenol Demirci'ye ait olan yaz aylarında kullanılan evde kimsenin olmadığı esnada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANAN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede evin kapısının kırıldığı tespit edildi. Kundaklama ihtimali üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.