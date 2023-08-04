Sivas’ta otomobilde iki kişi silahla öldürülmüş bulundu

Yol kenarında park halindeki otomobilde kan donduran manzara

DHA'nın haberine göre; olay, saat 18.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Emirler köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında uzun süre park halinde duran 44 ADP 354 plakalı otomobili fark eden köylüler, aracın yanına gittiklerinde içerisinde bir kadın ve bir erkeğin göğüslerinden vurulmuş cesetleriyle karşılaştı. Köylüler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içindeki kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrolde cesetlerin Malatya’nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül ve Selda Karaca’ya ait olduğu tespit edildi. Araç içerisinde bir de tabanca bulundu. Cenazeler otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın başka kişilerce bir saldırı mı, yoksa intihar mı olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili henüz bir gözaltı ya da tutuklama olmadığı öğrenildi.