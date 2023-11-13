Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sivas merkez ve Sarkışla ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden, 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 175,77 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 1500 lira ele geçirildi.