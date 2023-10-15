Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi. Valilik’ten açıklama: 7 ölü 40 yaralı

Sivas’ta sabah saatlerinde Gürün ilçesi Yazyurdu köyü mevkiinde meydana gelen kazada ölü ve yaralı sayısı artıyor. Sivas Valiliği, meydana gelen feci kazaya ilişkin açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 44 AK 213 plakalı otobüs şoförünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği belirtildi. Otobüs içerisinde bulunan 2 şoför, 1 muavin ve 4 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, 40 yolcunun ise yaralandığı ifade edildi.

Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gürün ilçemizin Yazyurdu köyü mevkiinde bugün saat 06.15 sıralarında can kaybı ve yaralanmaya neden olan bir trafik kazası meydana gelmiştir. İstanbul - Van seferini yapan 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı, yolun kaygan olması ve sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrilmiştir. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre; otobüste bulunan 44 yolcu ile 3 personelden 7'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 40'ının da yaralandığı tespit edilmiştir. Kazada yaralanan görevli ve yolcular çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”