Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesi D-100 karayolu Akçağıl köyü yakınlarında meydana geldi. B.G. yönetimindeki 28 DK 203 plakalı otomobil ile L.Ö. idaresindeki 34 BK 1833 plakalı Esadaş firmasına ait yolcu otobüsü, Akçağıl köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü B.G. ile araçta bulunan Ş.G. ve H.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

