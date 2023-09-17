Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesi D-100 karayolu Akçağıl köyü yakınlarında meydana geldi. B.G. yönetimindeki 28 DK 203 plakalı otomobil ile L.Ö. idaresindeki 34 BK 1833 plakalı Esadaş firmasına ait yolcu otobüsü, Akçağıl köyü yakınlarında çarpıştı.

aw032570-02.jpg Kazada otomobil sürücüsü B.G. ile araçta bulunan Ş.G. ve H.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw032570-03.jpgKaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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