Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal İsaören mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Çayyaka mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Mehmet Y.(47) yönetimindeki otomobil, yokuş aşağı inerken İsaören mahallesi mevkisinde sağ lastiği patladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, şarampole uçtu. Çalılık alana çarparak duran araçtaki sürücü ile yolcular Emel Y. (37), Emine Y. (43) ve Fatma Y. (43) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.