Siverek'te feci kaza! Takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 25’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takta attı.
Kazada Şiyar Bakan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile Zeliha K. ve Ali S. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Bakan’ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.