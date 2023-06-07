Siverek'te otomobil ile kamyonun karıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonun dahil olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siverek'te otomobil ile kamyonun karıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nesih Uğraş'ın (22) kullandığı otomobil, Siverek - Karacadağ kara yolunun 10'ncu kilometresinde Hacı Düşem (60) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

3'Ü ÇOCUK 6 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa (57), Maide (49), Öznur (15), Rındi (8) ve Muhammed Hanifi Uğraş (3) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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