Sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce izlerinin geçmesi için ne yapılmalı?

Sivilceler ve sonrasında ciltte oluşan sivilce izleri çok sık rastlanan cilt problemlerindendir. Sivilce izlerinden kurtulmak için çeşitli işlemler ve tedavi yöntemleri tavsiye edilmektedir. Peki, Sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce lekelerine ne iyi gelir?

Sivilce, ergenlik döneminden itibaren her yaş grubunda, kadın ve erkeklerde görülebilen cilt hastalıkları arasında yer almaktadır. Son derece hassas bir cilt problemi olan sivilcenin tedavisinde, kalıcı sivilce izlerinin oluşmaması için doğru sivilce tedavisi uygulanmalıdır.

SİVİLCE İZLERİ NASIL GEÇER?

Halk arasında sivilce olarak bilinen ergenlik çağının en sık rastlanan cilt problemlerinden olan "akne vulgaris" kıl folikülü ve buna bağlı yağ bezlerinin tekrarlayan bir hastalığıdır. Akneler derinin yağlı bölgeleri olan kısımlardan çoğunlukla yüz, sırt, boyun, göğüs bazen de omuzlarda ve kalçalarda ortaya çıkar.

Sivilce hayati bir problem olmamakla birlikte kişinin psikolojisini ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyebilir. Akne bazı kişilerde yaşam boyu tedavi gerektiren kronik bir sorun haline gelebiliyor. Bu nedenle akne tedavisinin doktor kontrolünde ve düzenli olarak yapılması öneriliyor.

Sivilce oluşumunun yol açtığı cilt sorunlarına özellikle ergenlik döneminde rastlansa da daha ileri yaşlarda sivilce oluşumu gözlenebilir. Sivilce problemi ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde %85’inde az ya da çok, farklı oranlarda görülebilir.

Sivilce problemine erken çocukluk döneminde de anne sütünden çocuğa geçen hormonların etkisiyle rastlanabilir. Ergenlik dönemi hastalığı olarak bilinen akne problemi erişkin dönemde de görülebilir. Yetişkinler sivilce ile daha kolay mücadele edebilirken, ergenlik sivilceleri bireylerin psikolojik bozuklukları artabilmekte çoğunluğu 12-18 yaş aralığında olan kişiler bu konuda oldukça zorlu bir süreç geçirebilmektedir.

SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

Normalde her iki cinsiyette de bulunan erkeklik hormonlarının da etkisiyle, derideki gözenek diye bilinen ince kıl ünitesi ağızcıklarının, sebum diye bilinen doğal deriye ait yağ ve ölü deri parçacıkları ile tıkanması ve üzerine bakterilierin eklenmesi sonucu iltihaplanması ile sivilce oluşur.

Hormonların etkisiyle yağ üretimi artarken, önce siyah ve beyaz noktalar meydana gelir, peşinden deride normalde de bulunan bir bakterinin üremesi için uygun ortam sağlanır. Zamanla tıkanıp şişen kıl ünitesinin parçalanması ile iltihaplı ve iltihapsız kabarcıklar ve kistler oluşur. Ancak bilinmelidir ki sivilce mikrobik bir hastalık değildir ve bulaşmaz. Ergenlik dönemi, kadınlarda adet dönemi, her iki cinsiyet için stres zamanları, bazı hormonların artması sivilcenin daha yoğun olarak gözlenebileceği zamanlardır.

SİVİLCE LEKELERİNE NE İYİ GELİR?

Sivilce tedavisinden sonra oluşan sivilce lekeleri sadece bir sağlık sorunu değil görsel ve kozmetik açıdan da kişileri oldukça rahatsız eden bir problemdir. Akne lekesi tedavilerinde en çok başvurulan yöntemlerden olan cildi hafif soyma işlemi olan bazı müdahaleler, dermatoloji kliniklerinde ve uzman tarafından yapılır. En çok tercih edilen uygulamalar ise şunlardır:

-Lazer tedavileri (pulse dye lazer, yağ ve co2 lazer)

-Derma roller tedavisi (cilt yüzeyine minik iğnecikler batırılarak cilt yenileyici solüsyonların uygulanması)

-Kimyasal peeling (belirli kimyasal ajanların deriye uygulanması-derinin soyulma işlemi)

SİVİLCE İZİ TEDAVİSİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Akne tedavilerinde uygulanan yöntemler ve ilaç tedavileri sürecinde cilt iyileşmeye başlarken çok fazla kolajen de üretmeye başlar. Bu da ciltte kızarıklık, çukur görünüm ya da tümsekleşme şeklinde iz bırakarak kendini gösterir. Sivilce izi tedavisinde kişilerin sıklıkla yaptığı yanlış uygulamalar vardır. Bunlardan bazıları ise şöyledir:

-Sivilceyi sıkarak onun daha çok iltihabik hale gelip yayılması

-Cildi sık sık yıkayarak cildin sebum dengesini bozmak

-Yağlı nemlendirici kullanarak ciltte sivilce oluşumuna zemin hazırlamak

-Kendi kendine geçer düşüncesiyle tedaviye başlamayıp sivilce izi tedavisini daha zor hale getirmek

-Kulaktan dolma bilgilerle, evde yapılan karışımların kullanılması

-Ergenlik dönemi sivilcelerinin iz bırakmayacağı düşüncesi

-Başlanılan akne izi tedavisini iyi gelmediği düşüncesiyle yarıda bırakmak

-Sivilce kremlerini sadece sivilce üzerine sürüp tüm cilde uygulamamak

-Bronzlaşmanın aknenin izlerini kapattığı düşüncesi

-Başkasının kullandığı ürünlerin bilinçsizce kullanılması