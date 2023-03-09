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Sivilcelerden kurtulmanın doğal yöntemi ortaya çıktı

Kömür sabunuyla sivilcelerden kurtulmanın mümkün olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:15
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Sivilcelerden kurtulmanın doğal yöntemi ortaya çıktı

Sivilcelerden kurtulmanın doğal yöntemi ortaya çıktı
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Aktif karbon sabunu ya da kömür sabunu gücünü kuvvetli bir toksin temizleyici olan aktive edilmiş kömürden alır.

Egepazarından’da yer alan habere göre; Kömür sabununun cildi derinlemesine temizlendiği vurgulandı. Gözeneklerde biriken kiri emer ve gözenekleri açtığı bildirildi. Sivilce oluşumunu yavaşlattığı vurgulandı.

AKTİF KÖMÜR SABUNU FAYDALARI NELER?

Cildi derinlemesine temizler. Gözeneklerde biriken kiri emer ve gözenekleri açar.

Sivilce oluşumunu yavaşlatır.

Siyah nokta oluşumunu yavaşlatır. Siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur.

Cildin yağ dengesini kazanmasına olumlu etki yapar.

Genişlemiş gözeneklerin sıkılaşmasını destekler.

Nazik bir peeling etkisine sahiptir.

AKTİF KARBON SABUNU NASIL KULLANILIR?

Her cilt tipi için kullanıma uygun bir sabundur. Yüz, vücut ve hatta saç temizliği için tercih edilebilir.

Saçlarda özellikle kepek şikayeti için güzel netice verir.

Karbon sabununun genellikle her gün kullanılması önerilmez. Haftada 1 ya da 2 kez kullanılması yeterlidir. Cildiniz yağlı bir cilt ise bu sayı elbette arttırılabilir.

Ancak kuru ciltlerde 1- 2 kullanımı aşılması kuruluğu tetikleyeceğinden önerilmez.

Her hafta 1-2 kez cildinizi karbon sabunu ile temizlediğinizde günlük kirleticiler cildinizden derinlemesine temizlenir. Bu da akne ve siyah nokta oluşumuna engel olur.

AKTİF KÖMÜRÜN NORMAL KÖMÜRDEN FARKI NEDİR?

Öncelikle belirtmek gerekir ki mangal yakmak için kullanılan kömür ile aktif kömür kesinlikle aynı değildir.

Kömür aktive edilmek için çeşitli işlemlerden geçirilir. Bu işlemlerde kullanılan karbon içeriği yüksek maddenin işlemler sonunda yüzey alanı ve gözenek miktarı artış göstermektedir. Bunun sonucunda da kömürün çok çeşitli maddeyi emmesi ve bünyesinde tutması sağlanmaktadır.

KÖMÜR SABUNU SİVİLCELERE İYİ GELİR Mİ?

Karbon sabunu, her cilt tipine uygun olsa da en sık biçimde yağlı, akneye meyilli cilt sahiplerince tercih edilir.

Bunun sebebi karbonun cildin yağ dengesini eşsiz biçimde dengelemesi ve cildi derinlemesine temizlemesidir.

Yani karbon kömürü ciltteki sivilcelerden kurtulmada oldukça etkilidir. Ayrıca yeni sivilce oluşumunu da engelleyici etkisi vardır.

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