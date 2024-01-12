Sivilce ve egzama gibi cilt problemlerine iyi geliyor. İşte dikkat çeken ot

Doğal besinler, sağlığımız için önemli bir rol oynuyor. Özellikle de sağlık sorunları yaşayanlar, doğal besinlere daha çok yöneliyor.

Bu besinlerden biri de kuşkonmaz otu. Kuşkonmaz otu, cilt problemleri olanlar için harika bir seçenek.

Sivilce ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Kuşkonmaz otunun bu özelliği, göz ardı edilemez.

SİVİLCE NEDİR?

Sivilce, cildimizin yağ bezlerinin tıkanması ve iltihaplanması sonucu oluşan bir cilt hastalığıdır.

Cildimizde fazla yağ salgısı ve gözeneklerin kapanması, siyah noktalara yol açar.

Siyah noktalar, bakterilerin etkisiyle enfeksiyon kapar ve cildimizde kırmızı, şiş ve iltihaplı kabarcıklar oluşturur. Bu kabarcıklar çok büyükse, cildimizde iz kalabilir.

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Kuşkonmaz otu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir besindir. Kuşkonmaz otunu yemek çok kolaydır.

Fırında tuz, karabiber ve zeytinyağı ile pişirip, yemeklere veya salatalara ekleyebilirsiniz. Ya da kuşkonmazı haşlayıp, üzerine sarımsaklı zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Kuşkonmazla omlet yapabilir, çorbalarınıza koyabilir veya kızartabilirsiniz. Ancak bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok sinirli olanlar kuşkonmaz yememelidir.