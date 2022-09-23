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Siyasete döneceğini söyleyen Turhan Çömez hangi partilere olumlu baktığını açıkladı

Siyasete geri döneceğini açıklayan AKP eski Milletvekili Dr. Turhan Çömez, “Cumhur İttifakı ve HDP ile kesinlikle olmaz. Altılı Masa ve onun dışındaki muhalefet partilerini gönülden destekliyorum.” dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:12
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Siyasete geri döneceğini açıklayan AKP eski Milletvekili Dr. Turhan Çömez hangi partilere olumlu baktığını açıkladı

Siyasete döneceğini söyleyen Turhan Çömez hangi partilere olumlu baktığını açıkladı
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Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamının genişletildiğini açıkladı. Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarının AKP tabanında ciddi rahatsızlık yarattığı ve seçim öncesi Peker ve çevresine yönelik baskının artırılacağı belirtiliyordu.

Peker’in basın danışmanı olduğu ifade edilen Emre Olur’un Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilip tutuklanması sonrasında, Peker’in de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Türkiye’ye iade edileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

HÜKÜMET, PEKER’İN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNİ ÇOK FAZLA İSTİYOR

Gazeteci Tuba Emlek’in Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına konuk olan AKP eski Milletvekili Turhan Çömez, Sedat Peker’in durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, “Hükümet, Peker’in Türkiye’ye getirilmesini çok fazla istiyor. Bunu yapabilirse eğer, kendi hanesine çok büyük artı yazar. Birincisi Peker’in yapacağı birçok açıklamanın üzeri örtülür. İkincisi AKP çevreleri Erdoğan’ı her fırsatta ‘Dünya Lideri’ olarak tanıttığı için bakın ‘Erdoğan masaya yumruğunu vurdu ve istediğini yaptırdı’ diyebilir. Bunu da bir oya tahvil edebilir, bu da Erdoğan’ın lehine olacaktır.” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİN KAFASINDA HALA ERKEN SEÇİM VAR

Erken seçim iddialarına cevap veren Çömez, “Hükümet, muhalefeti en zayıf hissettiği an erken seçime gidebilir. Bu küçük bir ihtimal olsa da hükümetin kafasında hala var. Eğer muhalefeti zayıf, parçalı bulursa ve kendisini en güçlü hissederse o dönemde bir erken seçime gidebilir. O yüzden bütün tuşlara birden basıyor, bütün kontrolü elinde tutmak istiyor ve kendi iktidarına hasar oluşturabilecek her argümanı ortadan kaldırmak istiyor. Sedat Peker de bunlardan bir tanesi.” dedi.

KOLLARI SIVAYIP SİYASETE GERİ DÖNÜYORUM

Çömez, siyasete de geri döneceğini açıkladı: “Türkiye bir geçiş dönemi yaşıyor. İnancıma göre de bir devir kapanıyor. Bu ülkenin yurtsever insanları bir devri kapatıp, yeni bir devir açacaklar. Bu süreçte de ben kayıtsız kalmak istemiyorum. Yarın vicdanımla baş başa kaldığımda, çocuklarımın yüzüne baktığımda ülkemin değişimine ve dönüşümüne yürekten destek oldum demek için çok sık geliyorum. Kendi bölgem Balıkesir’den de yoğun ilgi ve talep de var, siyasete dönmem konusunda. Buradaki yılların düzeni ve hekimliğim de var ama her şeyi bırakmaya hazırım.” şeklinde konuştu.

Parti ismi vermeyen Çömez, “Cumhur İttifakı ve HDP ile kesinlikle olmaz. Altılı Masa ve onun dışındaki muhalefet partilerini gönülden destekliyorum. Önümüzdeki günlerde kolları sıvayacağım.” dedi.

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SECMEN
23.09.2022 11:10
Hayırlı olsun !  
 
Kadriye Uzan
23.09.2022 10:48
Sayın Turan Çömezi Bandırma Devlet Hastanedinde pratisyen hekim olarak görev yaparken aynı kurumda çalıştığım için tanırım böyle dürüst çalışkan kişilerin siyasete atılmasını gönülden istiyorum.  
 
kemal turşu
23.09.2022 10:47
bence , deva veya gelecek partisi çok uyar Turhan Bey'e..Unakıtanın rüşvet istediğini 15 sene sonra açıklıyor..o zaman neden savcılığa ve basına açıklamadı...bence, İngilterede ameliyatlara devam ....  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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