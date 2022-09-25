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Siyasete döneceğim demişti. Dr. Turhan Çömez'den manidar paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'kolları sıvayıp siyasete geri dönüyorum' şeklinde bir açıklamada bulunan AKP eski Milletvekili Dr. Turhan Çömez'den çok manidar bir Tweet geldi. Çömez yaptığı paylaşımda "Türkiye bir doktor kazanacak az kaldı" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 00:19
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Dr. Turhan Çömez attığı tweetle siyasete kısa süre içinde atılacağını açıkladı

Siyasete döneceğim demişti. Dr. Turhan Çömez'den manidar paylaşım
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Siyaset kulislerinde konuşulan konulardan biri de AKP eski Milletvekili Dr. Turhan Çömez'in yeniden siyasete dönüyor olması.

Kısa bir süre önce “Cumhur İttifakı ve HDP ile kesinlikle olmaz. Altılı Masa ve onun dışındaki muhalefet partilerini gönülden destekliyorum” şeklinde bir açıklamaya imza atan Çömez, siyasete dönme kararıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"SİYASETE DÖNÜYORUM"

“Türkiye bir geçiş dönemi yaşıyor. İnancıma göre de bir devir kapanıyor. Bu ülkenin yurtsever insanları bir devri kapatıp, yeni bir devir açacaklar. Bu süreçte de ben kayıtsız kalmak istemiyorum. Yarın vicdanımla baş başa kaldığımda, çocuklarımın yüzüne baktığımda ülkemin değişimine ve dönüşümüne yürekten destek oldum demek için çok sık geliyorum. Kendi bölgem Balıkesir’den de yoğun ilgi ve talep de var, siyasete dönmem konusunda. Buradaki yılların düzeni ve hekimliğim de var ama her şeyi bırakmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Parti ismi vermeyen Çömez, “Cumhur İttifakı ve HDP ile kesinlikle olmaz. Altılı Masa ve onun dışındaki muhalefet partilerini gönülden destekliyorum. Önümüzdeki günlerde kolları sıvayacağım.” dedi.

ÇÖMEZ'DEN MANİDAR TWEET

Dr. Turhan Çömez yaptığı bu açıklamalardan kısa süre sonra çok manidar bir tweet attı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu. Çömez'in bu tweetini İYİ Partili Aytun Çıray'ın beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. 

İşte o tweet:

"Erdoğan: “Bir süredir 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar.” Yakında Türkiye bir doktor kazanacak, az kaldı."

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