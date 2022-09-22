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  • Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi an

Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti

AKP'li Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamalarda "Sanki FETÖ de AK Parti ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar" demişti. Turhan Çömez sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:45
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Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti. Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama.

Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, özellikle partisinin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren sistematik bir şekilde devlet kurumları içinde yuvalanan ve 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmalarıyla darbe girişimi düzenleyen FETÖ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turhan Çömez, AKP'li Özhaseki'yi uyutmayacak soruları sosyal medyadan sordu.

Özhaseki, "Bazen sanki PKK da FETÖ de AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Özhaseki'ye cevap Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez'den geldi.

Çömez, "Ne istedilerse verdiniz ya Mehmet" dedi.

Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Bazen sanki FETÖ, AK Parti ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar."
Ne istedilerse verdiniz ya Mehmet.
"Evet ama yetmedi" mi diyorsun?

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Bu Halk sana ne yaptı
22.09.2022 19:27
Mehmet Özhaseki, konuştukça batmak. İlahi adalettir  
 
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