Siyasette kimin eli kimin cebinde belli olmaz değil mi Erdoğan?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-“Kimin eli, kimin cebinde belli değil…”

Bu önemli bir söz.

Genelde siyasette çok nadir kullanılır.

Çünkü argo kültüründe çok değişik olaylarda kullanılan bir sözdür.

Erdoğan bu sözü ucube Tek Adam Rejimi ile getirdikleri yüzde 50+1 seçim barajı için söylüyor.

Kim getirdi bu ucube rejim ile yüzde 50+1 şartını?

“Ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız” diyen kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

O günlerde AKP ve MHP oylarının toplamı yüzde 50’yi geçiyordu.

Bugünlerde ise ele güne muhtaç oldu Erdoğan.

Şu fotoğraf kimin eli kimin cebinde sözünü net şekilde ortaya koyuyor.

/////////////////////

///////////////////

Cumhur İttifakı 28 Mayıs’ta Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile bu fotoğrafı sergiledi.

Kimin eli kimin cebinde belli.

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti lideri Önder Aksakal ve Sinan Oğan…

Kadim okurlarım şu tespitlerimi hatırlar:

-Cümbüş Cemaat İttifakı…

-Bir masada birlikte oturmayan Cümbür Cemaat İttifakı.

-İlkeleri olmayan menfaat ittifakı.

Erdoğan, “Kimin eli kimin cebinde belli” diyerek bu tespitlerimi de teyit etti mi? Etti…

Bir de şu cep işi lafta yer alınca aklıma şu da geldi:

AKP iktidarı bu partilerin ceplerini de dolduruyor mu acaba?

Şimdi gelelim Erdoğan’ın şu sözlerine;

“50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez.

Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.”

Kadim okurlarım 5 Ocak 2020'deki Yeniçağ yazımdaki şu tespitimi de hatırlar:

-Erdoğan, yüzde 50+1 barajını kaldırma peşinde…

Bahçeli ise bu hedefe karşı şimdilik sert tavır koydu.

Son olarak yine Erdoğan’ın, “Kimin eli kimin cebinde belli” sözü ile bir başka önemli konuya değineyim.

Değerli okurlarım,

Kulislere yansıyan şu hedefi anımsatayım:

-AKP İzmir Büyükşehir’de aday çıkartmayıp İYİ Parti adayı Ümit Özlale’yi destekleyecek.

İşte AKP’nin bu hedefi için ilk adım gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için açılan soruşturma.

AKP iktidarının amacı Soyer’i Ekrem İmamoğlu gibi siyasi yasaklı yapıp İzmir’de Özlale’ye destek vermektir. Hukuken mi? Hayır siyaseten…

31 Mart Yerel seçimi için şunu tahmin ediyorum:

CHP’nin güçlü olduğu belediyeleri İYİ Parti’ye kazandırmak için AKP o yörelerde ya aday çıkarmayacak ya da düşük profilli aday çıkaracak.

İYİ Parti’nin 81 ilde başkan adayı çıkararak “Boyunun ölçüsünü alma” kararını destekleyen başka hangi güç olabilir ki?

Hem Erdoğan hem Bahçeli, İYİ Parti’yi defalarca Cumhur İttifakı’na davet etti.

Bu davet yerel seçimde resmî değil ama gayriresmî gerçekleşebilir…

Siyasette kimin eli kimin cebinde belli olmaz değil mi Erdoğan?