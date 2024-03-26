Siyasette ne etik ne de vefa kaldı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçime günler kala sosyal medya “X” mecrasında çok çarpıcı açıklamalar dikkat çekiyor.

Gazeteci Şaban Sevinç şu mesajı yayınladı:

“Yeniden Refah Partisi’ni “Fetöcüler katıldı” diye suçlayarak istifa edip AKP’ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun;

Büyük oğlu Talha Pamukçu BOTAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı.

Diğer oğlu Said Pamukçu Adalet Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü.”

-Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu şu mesajı yayınladı:

"Tayyip Bey bir uçak filosuyla her gün en az iki üç yerde miting yapıyor. Kimin kesesinden gidiyor? Bu milletin... Cumhurbaşkanı bütçesiyle bunu yapmaya hakkı yok. Haram yiyor."

-Ajans Muhbir paylaşımında Rasim Ozan Kütahyalı gazeteci Özlem Gürses’e diyor ki;

“Nisan’da kayyum atanacak, biliyoruz.

Eğer Kürtler %3-4’te kalır, Ekrem İmamoğlu da DEM oylarıyla seçilirse hemen kayyum atanır.”

-Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Haber Yazarı Tolgahan Erdoğan özetle şu mesajı yayınladı:

“Konak CHP Belediye Başkan adayı Mutlu’dan Kılıçdaroğlu’na hadsiz sözler.

CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile DEM Partili seçmen arasında geçen diyalog.

DEM'li seçmen: Biz bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama Kılıçdaroğlu ülkücülerle gizli anlaşma yaptı.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Biz de çok kızdık ama ne oldu bak, yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu. Onu değiştirdik.

Biz de onu çok eleştirdik. Bu yaptıkları da genel başkanlığına mal oldu. Şu anda başka bir anlayış var.

Bu rezil ve hadsiz açıklamalar karşısında Parti Yönetimi gereğini derhal yapmalıdır. Yoksa bunun bedelini son bir hafta Konak’ta size ödetiriz.”

-Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu şu mesajı yayınladı:

“Eyy Kılıçdaroğlu!

Erdoğan Diktasının sona ermesi için herkes çalışıyor, destek veriyor! Sizin hiç mi sorumluluğunuz yok?

Erdoğan tekrar (Hile ile de olsa) kazanırsa, çok mu sevineceksiniz? Son haftaya giriyoruz. ……… (Etik dışı kelimeleri kullanmadım – OU)

Nerede seviliyorsanız oraya gidip, sizi Genel Başkan yapan partinize oy isteyin. Eğer utanma duygunuz kaldıysa tabii ki!”

Değerli okurlarım,

Şaban Sevinç, “X” mecrasında harika gazetecilik yapıyor.

Saadet lideri Karamollaoğlu, Erdoğan’ı yerden yere vuruyor.

Rasim Ozan Kütahyalı gündemde kalabilmek için uyduruyor.

Tolgahan Erdoğan kimsenin duymadığını “X” mecrasından duyurdu.

Rıfat Serdaroğlu’nun görüşüne ise katılmıyorum.

Eğer Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara çıksa “CHP genel başkanlığına çalışıyor” derler.

Miting yaptığı yerde CHP adayı kaybederse, “Kılıçdaroğlu yüzünden” derler.

Baksana değerli Serdaroğlu, CHP Konak Belediye Başkan adayı Kılıçdaroğlu’nu nasıl suçluyor.

Siyasette ne etik ne de vefa kaldı.

İlkeli siyaset için ilkeli siyasetçiler lazım.

Var mı derseniz Temel Karamollaoğlu derim.