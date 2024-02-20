Siyasiler eskiden de kendilerini kurtarmak için yalan söylerdi. Bakan 'Radyasyon var' diyeni 'dinsiz' ilan etmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Siyasiler eskiden de kendilerini kurtarmak için yalan söylerdi. Bakan 'Radyasyon var' diyeni 'dinsiz' ilan etmişti
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen siyanür faciasında "Zehir yok" açıklamaları sonrası akıllara dönemin Sanayi Bakan olan Cahit Aral'ın radyasyonla ilgili sözlerini getirdi.

Erzincan İliç’te 13 Şubat günü bir maden faciası yaşandı. Siyanür ve sülfürik asit atık dağları çökmesi sonucu 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı aktı. Bölgedeki uzmanlar zehir maddeler konusunda, özellikle siyanür için uyarılarda bulundu.

Söz konusu olayla ilgili yetkililer ve siyasi isimler zehrin olmadığını, siyanürün akmadığını ve bölgeden alınan numunelerin temiz olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,bölgede yapılan çalışmalarla ilgili "Gerek topraktan gerekse sudan numuneleri alıp gönderiyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir kirliliğe ve korktuğumuz bir olaya rastlamadık. Anlık olarak bunu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKILLARA CAHİT ARAL GELDİ

Uzmanların ve Özhaseki'nin "Zehir yok" açıklamaları akıllara Sanayi Bakanı Cahit Aral’ın gelmesine sebep oldu.

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Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra radyasyondan etkilenen Karadeniz bölgesindeki çayda radyasyon olmadığını söyleyerek canlı yayında çay içmişti.

Bu görüntüler o günlerde oldukça tartışılmış üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bugün de unutulmadı.

"RADYASYON VAR DİYEN DİNSİZDİR"

Aral "Radyasyon var diyenler dinsizdir" söylemlerini kullanmıştı. Gazetelere yansıyan haberlerde Aral'ın "Dinine, imanına inanan radyasyon var demez. Radyasyon haberlerinin büyütülmesi yüzünden turizmimiz de ticaretimiz de aksadı" sözleri manşette yer almıştı.

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