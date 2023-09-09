Siyasileri hiç böyle görmemiştiniz. Defilede böyle poz verdiler

Son zamanlarda yapay zekayla oluşturulan videolar ilgi çekmeye devam ediyor. Türkiye’deki siyasi liderler yapay zeka programı ile Balenciaga mankeni olarak canlandırıldı.
“Yapay zeka ile siyasetçileri Balenciaga modeline çevirdim” başlığıyla yayınlanan video da yer alan siyasetçiler:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Cumhurbaşkanı seçimlerinde ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları yayınlandı.