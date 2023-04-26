'Siz Cahilsiniz, sizinle muhatap olmam' diyen kadına Z kuşağı gençlerden okkalı cevap “Ahmet bi gülsene cahilmişiz”

Bir sokak röportajında, gençlerle yaşlı bir kadının tartışmaları yeniden gündem oldu.

'Siz Cahilsiniz, sizinle muhatap olmam' diyen kadına Z kuşağı gençlerden okkalı cevap “Ahmet bi gülsene cahilmişiz”

Z kuşağı gençlerle kadın karşı karşıya geldi.

Kadın, "Siz cahilsiniz, sizinle muhatap olmam" diyerek gençlere tepki gösterdi.

Ancak gençler, "Biz daha önce oy kullanmadık, siz oy kullandınız ve ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Ama biz görüyoruz, biz cahiliz öyle mi?" diye cevap vererek kadına karşı çıktılar.

İşte o diyalog;

Kadın “Siz cahilsiniz ablam, sizinle muhatap olmam.

Genç “Ahmet bi gülsene biz cahilmişiz. Biz mi cahiliz abla. Ülkeyi bu hale getiren sizsiniz, cahil biz oluyoruz öylemi?

Genç “Biz daha oy kullanmadık.

Genç “Neremiz cahil bizim?

Genç “Siz yaptınız, siz getirdiniz, biz görüyoruz biz cahiliz öyle mi? Neremiz cahil bizim.

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