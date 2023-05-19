Gençlerin HÜDA PAR isyanı: HDP ile iş birliği yapan teröristtir deyip HÜDA PAR ile iş birliği yaptılar

HÜDA PAR'ın Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek 4 milletvekiliyle meclise girmesine bir tepki de Z kuşağından geldi.

Gençlerin HÜDA PAR isyanı: HDP ile iş birliği yapan teröristtir deyip HÜDA PAR ile iş birliği yaptılar

Cumhur İttifakı''nın Hüda Par ile görüşmelerine tepkiler sürüyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı''nı destekleme kararı kaldı ve 14 Mayıs''taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan''ı destekledi. Bu konuyla ilgili özellikle sosyal medyada birbirinden dikkat çeken paylaşım ve tepkiler geldi.

HÜDA PAR'ın Erdoğan'ı destekleyerek 4 milletvekiliyle meclise girmesine bir tepki de Z kuşağından geldi.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında konuşan bir genç, Cumhur İttifakı''na katılan Hüda Par''a tepki gösterdi.

Genç, "Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Neden olmaz? diye sorarsan. MHP genel başkanı açıklama yapmıştı. ''HDP''yle işbirliği yapan teröristtir. O da teröre destek veriyor.'' diye. Ama ondan sonraki gün gittiler Hüda Par''la işbirliği yaptılar." diye konuştu.

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Z kuşağı Genç sözlerine şöyle devam etti:

"Hüda Par''ın parti kuruluş için söylediği sözler:

-Ne mutlu Türk''üm diyene" sözünden rahatsızlık.

- Özerk yerel bölgesel yönetimler.

- Koruculuk sistemi kaldırılmalı

- Kayyum uygulaması kaldırılmalı

- Devlet; Dersim ve Şeyh Said için özür dilenmeli

- Kürtçe ikinci resmi dil olmalı

- Ana dilde eğitim hakkı tanınmalı

-Türk milleti tanımı kaldırılmalı

Bunu diyen adamla sen işbirliği yapıyorsan sen t*röristsin zaten. Bu kadar basit." dedi.

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Gencin sokak röportajındaki konuşmasından sonra paylaşıma yorum ve beğeniler yağdı.

Bir kullanıcı, "Gençler kurtarın geleceğinizi umudumuz sizsiniz." dedi.

Başka bir kullanıcı ise, "Gençler verecek inşallah sandıkta cevabını en güzel şekilde helal sana." dedi.

Bir başka kullanıcı, “Z kuşağı her şeyin farkında, az kaldı gideceksiniz !
Helal olsun sana çocuk !” dedi.

Diğer kullanıcılar ise "Ampuller sönecek" ve "Helal olsun." yorumlarında bulundu.

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