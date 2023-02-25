Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentte etkili olan 2 depremde 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. 20 gün önce meydana gelen depremde başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere büyük yıkım meydana geldi.

Deprem felaketi sonrası binaların ne kadar sağlam olduğu tartışma konusu oldu. Yıkılan on binlerce binanın bir kısmının kolonlarının kesildiği ortaya çıkarken binaların yapım sürecinde malzemeden çalındığı belirlendi.

Sosyal medayda gündem olan bir paylaşım deprem sonrası bir başka ayrıntıya dikkat çekti. Bir kişinin taşıdığı pankartta “Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek” ifadeleri yer aldı.

O PAYLAŞIMI YAPIP İNTİHAR ETTİ

Sosyal medyada gündem olan paylaşımı yapan 20 yaşındaki Berke Kutay Şahin intihar etti. Şahin'in intihar etmeden önce sosyal medya hesabından "Siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek" yazılı bir fotoğraf paylaştığı belirtildi. Şahin Kahramanmaraş’taki deprem sonrası Sakarya’daki dedesinin yanına gelmişti.