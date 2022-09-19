Bu gece yarısı motorine minicik indirim geliyor

Haber3'te yer alan bilgilere göre, petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte motorine indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından sonra motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

Bugün İstanbul'un Anadolu yakasında motorin 24.88, İstanbul Avrupa Yakası'nda 24.86, Ankara'da 24.97 ve İzmir'de de 25.01 TL'den satılıyor.

Son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısından sonra yapılacak indirimcikle motorinin fiyatı İstanbul Anadolu Yakası'nda 23.12, İstanbul Avrupa Yakası'nda 23.10, Ankara'da 23.21 ve İzmir'de de 23.25 TL'den satılacak.