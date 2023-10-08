Sizi gidi Amerikancılar sizi…

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait F-16 savaş uçağının, Suriye’de Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurduğuna ilişkin haberi ilk kez Flash Haber TV’deki Adalet ve Demokrasi canlı yayınımda kamuoyuna duyurdum.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’in yaptığı bu açıklamayı okuduktan sonra, “Devletimizin açıklamasına kadar bu bir iddiadır” dedim.

Yayın sonrası baktım ki Reuters’a konuşan bir Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynağı, SİHA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olmadığını açıkladı.

Tüm yandaş medya bu yalanlama haberini televizyon ve web sayfalarından yayınladı ki hâlâ bu haberleri kaldırmadılar.

Çünkü özgür medyayı izlemeyen AKP’liler inansın istiyorlar.

Bu kez Reuters’a konuşan Amerikalı iki yetkili, Amerikan askerlerine yakın bir bölgede operasyon yaptıkları için Türkiye’ye ait SİHA’yı düşürdüklerini itiraf etti...

Ok yaydan çıkınca Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

-“Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir.”

İşte tüm tepki maalesef bu kadar cılız bu kadar korkak.

“Dünya 5’ten büyüktür” diye daha geçenlerde meydan okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yandaşı MHP lideri Devlet Bahçeli de suskun.

Yazıklar olsun…

Bugün iktidarda olan Millî Görüşçüler var ya; 1967’de Amerika’nın 6. Filo’sunun İstanbul'u ziyareti sırasında gösterdikleri tepkileri aklıma geldi.

Dönemin Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) başkanı İsmail Kahraman 6. Filo'yu protesto ederek gençlere hedef gösterdi.

3 gün sonra eylemler başladı.

Beyoğlu'nda Amerikan askerlerinin başlarından keplerini kapmak, üstlerine kırmızı boya atmak, üniformalarını jiletlemek ya da kıstırıp hırpalamak ve hatta Amerikalı askerleri denize atmakla tepki gösterdiler.

Başkanı İsmail Kahraman olan Millî Türk Talebe Birliği’nin üyeleri bakın kimlerdi:

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Ömer Dinçer, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Necip Fazıl Kısakürek, Ömer Lütfi Mete, Şükrü Karatepe, Mustafa Müftüoğlu, Cemil Meriç, Oğuzhan Asiltürk, Yasin Hatipoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim,

Erdoğan ailesinin vakfı TÜGVA’nın Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Burak Savaşer,

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeğeni Mustafa Hüsnü Kurtulmuş,

Hizbullah Türkiye örgütünün kurucularından Fidan Güngör ve Hüseyin Velioğlu ki bugün HÜDA PAR’ın temelini teşkil ediyorlar.

“Keşke Yunan kazansaydı diyen” Kadir Mısıroğlu da elbette en baş üyeydi…

O İsmail Kahraman hem de Meclis Başkanı iken şöyle dedi:

-“Laiklik ilkesi yeni anayasada yer almamalı…”

Hocan Kahraman’ın bu talimatını yeni anayasada mı yerine getireceksin Erdoğan?

İşte Millî Görüşçüler bu kafadalar.

O gün Amerika düşmanıydılar, bugün Amerikancı oldular.

O Amerika ki NATO tarihinde ilk kez NATO üyesi Türkiye’nin terörle mücadele görevinde uçuş yapan uçağını Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden kalkan bir F-16 savaş uçağı ile vurdu.

Biliyorum Erdoğan, iktidar rantları sizi bu hâle getirdi.

Biliyorum Erdoğan, Saraydaki zevki sefa yaşamı size çok tatlı geldi.

Biliyorum Bahçeli, iktidar yandaşlığı millî meselelerde bile sizi suskun yaptı.

Millî Görüşçüler, bakıyorum ki artık bırakın eylem yapmayı, bırakın nota vermeyi Amerika karşısında el pençe divan duruyorsunuz.

Şerefli Türk askerlerinin başlarına çuval geçirir Amerika, susarsınız.

Amerikan Başkanı, “Erdoğan ailesinin mal varlığını açıklarız” der siz de sınır ötesi terör operasyonlarını durdurursunuz.

15 Temmuz hain darbenin başı terörist Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmezler umursamaz hâle gelirsiniz.

Askerî sırların bulunduğu Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılmasına onay verir, belgelerin Amerika’ya ulaşmasına neden olursunuz.

Sizi gidi Amerikancılar sizi…

Sizlerden asla millî ve yerli iktidar olmaz, olamaz…

Topunuzun, Allah müstahakkınızı versin…