Skandal sözler canlı yayına sızdı. Bülent Akan'ın son pişmanlığı fayda etmedi

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Skandal sözler canlı yayına sızdı. Bülent Akan'ın son pişmanlığı fayda etmedi
24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan canlı yayında olduğunu unuttu, maçın hakemi için skandal bir ifade kullandı.

24 Erzincanspor’un teknik direktörü Bülent Akan, İnegölspor’a karşı 2-0’lık yenilginin ardından yaptığı açıklamada, hakem Yusuf Aydın’ın maçı kötü yönettiğini iddia etti.
Akan, Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırısını referans göstererek, "Bu hakemler bu muameleyi hak ediyor" ifadesini kullandı.
Akan, canlı yayında olduğunu unutarak, “Bu sözleri sil” demesiyle dikkat çekti.
Ancak muhabirin canlı yayında olduklarını hatırlatması üzerine, İnegölspor’u tebrik ederek sözlerini düzeltmeye çalıştı, ancak skandal ifadeler herkes tarafından duyulmuştu.

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