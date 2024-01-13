Rıdvan Dilmen canlı yayına katılmak istemedi. Stüdyoda zor anlar yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen canlı yayına katılmak istemedi. Stüdyoda zor anlar yaşadı
Pençe-Kilit operasyonunda verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle programa çıkmak istemeyen Rıdvan Dilmen çarpıcı sözler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin ilk 45 dakikasını değerlendirmek için TV 8.5 ekranlarında yayına giren Rıdvan Dilmen canlı yayında zor anlar yaşadı.

Pence-Kilit operasyonunda verdiğimiz şehitler nedeniyle yayına çıkmak istemediğini söyeleyen Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Bugün program yok deseler mutlu olurdum onu söyleyeyim zor hakikatten 22-23 Aralık yine şehit vermiştik, bir de dünkü olay tüm ülkeyi sarstı"

"Ailelerine baş sağlığı diliyorum, ülkemizin de başı sağ olsun."

"100 yıllık Cumhuriyet'in 40 yılı, yarıya yakını bu olay devam ediyor, Allah bizleri korumaya çalışan evlatlarımıza sağlık versin güç versin"

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