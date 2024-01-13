Fernando Santos büyük sırrını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fernando Santos büyük sırrını açıkladı
Karagümrük'ü sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Fernando Santos maç sonu konuştu.

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Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 62’de Semih Kılıçsoy, 65’de Milot Rashica ve 90+2’de Gedson kaydetti.

Siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk maçta herkesi kendine hayran bırakan Fernando Santos galibiyetin sırrını açıkladı.

Rize’deki galibiyetin güven aşıladığını söyleyen Santos, "Tabi ki kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk, kazanarak bu sıkıntıları aştık, Rize'deki 4-0'lık galibiyet takıma güven aşıladı” dedi.

Camiaya birlik mesajı veren Portekiz teknik adam “Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu, maçı oyuncularım kazandı, artık ailece tek ses olmalıyız, hak ettiğimiz bir galibiyet, Sıkıntılı bir kaç dakika yaşadık ama devam ettik ve kazandık” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş'ın stadında ev sahibi takım hep soldraki kulübede olurdu, siz neden sağdakini seçtiniz” sorusu üzerine, "Benim öyle bir inancım var. Hep sağ taraftaki kulübeyi seçerim" cevabını verdi.

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