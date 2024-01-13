İngiltere'de taraftar sahaya daldı maç yarıda kaldı. Sebebini duyanlar çok şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de taraftar sahaya daldı maç yarıda kaldı. Sebebini duyanlar çok şaşırdı
Reading taraftarı kulüp sahiplerini protesto etmek için bir anda sahaya girdi, Port Vale maçı ileri tarihe ertelendi.

İngiltere'de futbol sahalarında görmeye alışık olmadığımız bir durum yaşandı.
1. lig mücadelesinde Reading ile Port Vale karşı karşıyla geldi.
Başlama düdüğünden itibaren aradan 17 dakika geçmişti ki; ev sahibi Readeng taraftarları bir anda sahaya daldı.
Yeşil sahanın üzeri taraftarlarla kaplandı. Bu gelişme üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan hakem Ross Joyce maçı durdurmak zorunda kaldı.
Sahadan çıkmayan Reading tarftarları yüzünden maç ileri bir tarihe ertelendi.
Reading taraftarının kulüp sahiplerini protesto etmek için böyle bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
17. dakikaya kadar 0-0 devam eden maç ile ilgili karar daha sonra açıklanacak.

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