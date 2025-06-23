Skandalın odağındaki PFDK Başkanvekili açıklama yaptı: Hakkımızda hayırlı olsun

PFDK üyelerinin Whatsapp grubunda Galatasaray'a destek veren ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan konuşmalar yapıldığının ortaya çıkmasının etkileri sürüyor. Yaşanan skandalla ilgili PFDK Başkan Vekili Taha Çalık'tan açıklama geldi.

'YALNIZCA 1 KİŞİNİN SAMİMİYETİNE İNANDIK'

"Hakkımızda hayırlısı olsun" diyen Çalık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Konuşmamamızın sebebi; açığımız olduğundan değil… “Kriptolardan” çekindiğimizden değil… “Bazılarının” kurduğu sehemlerde payımız olduğu için de değil…

Yalnızca; “1” kişinin samimiyetine inandığımız ve onun inancını baltalamak istemediğimiz içindir.

Muvaffak olur ya da olmaz bilemiyorum. Sadece samimiyetine güveniyorum. Sizler de “yukarıda saydıklarımdan değilseniz”; güvenin ve destek olun.

Hakkımızda hayırlısı olsun."

Konuşmamamızın sebebi; açığımız olduğundan değil…

“Kriptolardan” çekindiğimizden değil…

“Bazılarının” kurduğu sehemlerde payımız olduğu için de değil…



Yalnızca; “1” kişinin samimiyetine inandığımız ve onun inancını baltalamak istemediğimiz içindir.



Muvaffak olur ya da olmaz… — Taha Çalık (@Av_Taha_Calik) June 23, 2025

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tahir Kum, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kendi içinde yaptığı iddia edilen yazışmaları ifşa etmişti. Buna göre bir PFDK üyesi, aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştı. “1905’i görünce bir anda 'Yapı'ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük attı. Ayrıca bazı videolar 'Fener ağlama' denilerek paylaşıldı.

Yazışmalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da hedef alındı. Portekizli teknik direktöre fazla müsamaha gösterildiği belirtilerek "Seneye acısını çıkarırız" denildi. Fenerbahçe, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunurken sosyal medyada PFDK üyelerinin istifa ettiği iddia edildi.

Ancak sonrasında bütün üyelerin istifa etmesi yerine mesajları atan üyelerin görevden alınıp diğer üyelerin görevlerine devam etmesinin kararlaştırıldığı öne sürülmüştü.

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