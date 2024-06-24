Skandallar Federasyonundan son rezillik. Futbolcuların yerine Arda Turan'la Burak Yılmaz İstanbul'dan görüntülü konuşacak

Portekiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynatılmaması, antrenmanda da Montella tarafından dışlanmasının yankıları sürerken, TFF, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un açıklamalarından sonra futbolcuların basın toplantısına çıkıp konuşmalarını yasakladı.

Hakan Çalhanoğlu son basın toplantısında "Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz" demişti.

Cenk Tosun ise Montella'ya sitem dolu mesajlar göndermiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hocanın benim hakkında olan düşüncelerini biliyorum. Turnuva başında da benimle bunları paylaştı. Oynamayan bir futbolcu mutsuz olur sonuçta. Hepimiz bu takıma bir şeyler katmak için buradayız. Hocayla konuşma fırsatım olmadı ama düşüncelerini biliyorum. Konuşma talebinde de bulunmadım."

FUTBOLCULAR ARTIK YOK ARDA TURAN VE BURAK YILMAZ KONUŞACAKMIŞ

Almanya'da Milli Takım'ı takip eden gazeteciler bugün de 2 futbolcunun basın toplantısını izleyeceklerdi.

Ancak TFF, bunu iptal etti ve şaşkınlık yaratan bir karara imza attı.

TFF'nin kararıyla futbolcuların yerine Türkiye'de tatilde bulunan Arda Turan ile Burak Yılmaz'la sohbet toplantısı yapılacağı bildirildi.

Böylece dünyada görülmemiş bir uygulama gerçekleştirilmiş olacak. Arda Turan ile Burak Yılmaz, görüntülü bağlanıp, gazetecilerin sorularını cevaplayacak.

Hem de Milli Takım'da oynadığı yıllarda gazeteciye saldıran, gece kulübünde arkadaşının karısına asılan, hastane basıp silah sıkan Arda Turan.

Karara sadece gazetecilerin değil Milli Takım futbolcularının da çok şaşırdığı öğrenildi.

GAZETECİLERİ ŞOKE EDEN MESAJ BÖYLE GELDİ

''Milli Takımımızın eski kaptanlarından olan Mondihome Kayserispor Teknik direktörü Burak Yılmaz ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, bugün saat 14.00'te (TSİ 15.00) RAMS Medya Merkezi'nde gazetecilerle çevrimiçi yöntemle bir sohbet toplantısı gerçekleştirecektir. Toplantının kaydı, daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.''