Slovakya’da Kuran yakan kadın 3 yıl hapse mahkum edildi

BBC Türkçe'nin haberine göre; Sheila Szmerekova 2017 yılında daha sonra video olarak da yayınladığı eyleminde bir Kuran'dan sayfalar koparmış, tuvalet kağıdı olarak kullanmış ve sonra da yakmıştı.

Szmerekova videoyu izleyenleri de Müslümanlara karşı mücadele etmeye çağırmıştı.

Mahkeme Sheila Szmerekova’yı Müslümanların kutsal kitabını aşağılamak gibi aşırı bir eylemi gerçekleştirerek, "başka halklardan, kültürlerden ve dinlerden olanlara karşı halkı tahrik etmekten" suçlu buldu ve “etnik nefret” suçu işlediği için 3 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme Szmerekova’nın cezasının ertelenmemesine de karar verdi.