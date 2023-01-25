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İsveç'te Kur'an yakan provokatör eylemi finanse eden gazeteciyi suçlayarak ifşa etti

İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, suçu eylemi finanse den gazeteci Chang Frick'e attı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 13:43
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İsveç'te Kur'an yakan provokatör Paludan eylemi finanse eden gazeteciyi ifşa etti

İsveç'te Kur'an yakan provokatör eylemi finanse eden gazeteciyi suçlayarak ifşa etti
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İsveç'te Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası ortaya çıktı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/YPG terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

"YAKMA EYLEMİ BENİM FİKRİM DEĞİL"

Konu dünya gündemini de meşgul ederken İsveç medyasında Rasmus Paludan'ın ifadelerine yer verildi.

Expressen gazetesinin, "Kur-an yakmak benim fikrim değil" başlıklı haberinde Paludan'ın yakma eyleminin kendi fikri olmadığını iddia ettiği bilgisine yer verildi.

SUÇU, MASRAFLARI ÖDEYEN GAZETECİYE ATTI

Paludan, eylem fikrinin gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiğini söylerken; gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu belirtti.

Frick, desteğini verdiği şeyin Müslümanları kışkırtmak değil, Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi olduğunu söylediğini vurguladı.

MESAJLAŞMALARI İFŞA OLDU

Haberde ikili arasındaki mesajlaşma görüntüsüne de yer verildi. Gazeteci, Paludan'ın skandal eyleminden ödemeyi yaptıktan sonra haberdar olduğunu belirterek suçu ona attı.

Söz konusu haberde Frick'in Paludan ile mesajlaşma yoluyla temas kurduğu; ancak Kur'an-ı Kerim yakma meselesini tartışmadıkları yazıldı.

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Mahir ŞEKİ
25.01.2023 14:16
*İslam İşbirliği Teşkilatı 54 yıllık, 57 üyeli, B.M.Örgütü'nden sonra 'Dünyanın En Büyük 2.Örgütü'.. Dünya Müslümanlarına 5 kuruşluk faydanız yok hiç olmazsa Kur'an yakana ses çıkarın be!..  
 
Bgün
25.01.2023 14:05
Allah ın hesabı çetin ve şiddetlidir.Cenabı Mevlam bu gibiler için Cehennem i kurdu.Yaşasın Cehennem.  
 
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