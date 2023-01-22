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İsveç Başkonsolosluğu görevlileri ''Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz'' yazılı kağıt astı

İsveç'in Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğunun camına konsolosluk görevlilerince, "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazılı kağıt asıldı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:25
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İsveç Başkonsolosluğu görevlileri ''Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz'' yazılı kağıt astı

İsveç Başkonsolosluğu görevlileri ''Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz'' yazılı kağıt astı
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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ı protesto etmek için İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylemler devam ediyor.

HÜDA-PAR ve Kur'an Nesli Platformu'nun düzenlediği eylem sırasında konsolosluk görevlilerince cama "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazan İngilizce "We do not share that bookburning idiot's view" kağıdı yapıştırıldı.

Polisin, konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin Türkiye büyükelelçiliği önünde yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti. Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı. Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.

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Kamil
22.01.2023 17:34
Avrupa erdoğan 'ın gitmemesi için çalışıyor. Türkiye de 20 milyon mülteci var. Kapıyı açsa avrupa ya dolacak.  
 
Ulvi
22.01.2023 17:30
Neden türk büyükelçiliği? Şeriatla yönetilen iran , suudlar ve afganistan varken neden seçim öncesi türkiye. Her seçim öncesi avrupada erdoğan lehine birşey oluyor  
 
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