Slovenya yıllık enflasyonunda artış kaydedildi

Slovenya'nın yıllık enflasyon oranı, Mart 2025'te bir önceki ayın dört aylık en düşük seviyesinden olan yüzde 1,6'dan yüzde 2'ye yükseldi. Bu artışta en büyük payı, gıda ve alkolsüz içecekler, sağlık hizmetleri ve restoran ile otel fiyatlarının yükselmesi oluşturdu. Gıda fiyatları, Şubat ayına kıyasla yüzde 3,5 oranında artarken, sağlık sektöründe ise artış yüzde 5,4 oldu. Restoran ve otellerdeki fiyatlar da yüzde 4,2 oranında yükseldi. Bu artışlar, genel fiyat artışının belirgin bir şekilde hızlanmasına yol açtı.

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KONUT VE KAMU HİZMETLERİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan, konut ve kamu hizmetleri fiyatlarında yavaş bir azalma yaşandı. Konut ve hizmetler, Mart ayında yüzde 1,2 oranında düşerken, Şubat ayında bu düşüş daha belirgin bir şekilde, yüzde 4,6 olmuştu. Bu, Slovenya'daki genel fiyat artışlarının çeşitli sektörlerde farklı hızlarda yaşandığını gösteriyor.

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DİĞER SEKTÖRLERDE FİYAT ARTIŞLARI HIZ KESMEYE BAŞLADI

Ev eşyaları, rutin ev bakımı, ulaşım ve eğitim gibi diğer temel tüketim kalemlerinde ise fiyat artışları biraz daha yavaşladı. Ev eşyaları ve bakım ürünlerinde artış sadece yüzde 0,1 oldu. Ulaşımda ise fiyatlar yüzde 1 artarak, Şubat’taki yüzde 2,7'lik artışın gerisinde kaldı. Eğitimde ise Mart ayında fiyatlar, Şubat’taki yüzde 3,7’lik artıştan yüzde 2,9’a düşerek hız kesti. Bu, bazı sektörlerdeki fiyat artışlarının yavaşlama eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.

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AYLIK TÜKETİCİ FİYATLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Mart 2025’te tüketici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı. Şubat ayında bu artış sadece yüzde 0,3 olmuştu. Bu, Mart ayında fiyatların daha hızlı yükseldiğini gösteriyor. Avrupa Birliği ile uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) de aynı dönemde yüzde 2,2'ye yükseldi. Şubat ayında ise bu oran yüzde 1,9’du.

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SLOVENYA'DA ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Slovenya’da enflasyon oranlarının artmaya devam etmesi, ekonomideki zorlukları işaret ediyor. Yüksek gıda ve sağlık fiyatları, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını etkilerken, konut fiyatlarındaki düşüş ise emlak piyasasında sakinleşmeyi işaret ediyor. Ülkedeki enflasyonist baskılar, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor.