Slovenya'da terör endişesi. Hırvatistan ve Macaristan’la Schengen’i askıya alıyor

İtalya’nın Schengen ülkesi olan komşusu Slovenya ile sınır kapılarındaki kontrolleri Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle yeniden uygulama kararı almasının ardından benzer bir adım Slovenya'dan da geldi.

Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar dün akşam televizyonda yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen ülkeleri olan komşuları Hırvatistan ve Macaristan'a Schengen’i askıya alarak iki ülke sınırında güvenlik kontrolleri gerçekleştirmeye başlayacağını duyurdu.

Poklukar, geçici uygulamaya gerekçe olarak Avrupa’daki terör tehlikesini göstererek, “Fransa ve Belçika’da olanları görüyoruz. Burada Slovenya’nın istisnai bir durumu yok” dedi. Poklukar, Balkan mülteci rotası üzerindeki tedbir amaçlı kontrolleri de sıklaştırmayı planladıklarını söyledi. Slovenya’nın Schengen kodeksi dahilindeki tedbirlere ilişkin kararı bugün onaylayarak Avrupa Komisyonuna sunacağını ifade eden Poklukar, polislerin sınırlarda ne zaman kontrole başlayacaklarına ilişkin tarih ise vermedi.



İTALYA, SLOVENYA SINIRINDA GÖZETİM UYGULAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Orta Doğu’daki son gelişmelerin ardından Avrupa’da yaşanan terör saldırıları nedeniyle İtalya, Slovenya sınırında gözetim uygulayacağını duyurmuştu. Önümüzdeki hafta Slovenya, İtalya ve Hırvatistan içişleri bakanları, sınır sorunu nedeniyle Trieste'de bir araya gelecek.



HIRVATİSTAN DAHA ÖNCE UYARILMIŞTI

Slovenya ve İtalya, bir yıldan kısa bir süre önce Schengen bölgesine dahil olan Hırvatistan'ı Schengen sınırını, özellikle de Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ sınırını düzensiz göç nedeniyle daha iyi koruması gerektiği konusunda defalarca uyarmıştı.