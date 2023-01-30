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SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor

Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu’nun yarın toplanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:00
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SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor

SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını ve toplantı sonrası ilaç kullanımıyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

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