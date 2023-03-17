17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

SMA'lı Baybars yardım bekliyor

Sivas'ta, 10 aylıkken SMA Tip-2 hastalığına yakalandığı belirlenen 1,5 yaşındaki Baybars Alim'in ailesi, tedavi için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:31
Takip Et

SMA'lı minik Baybars yardım bekliyor

SMA'lı Baybars yardım bekliyor
+
Aa
-

Sivas'ta yaşayan Serap ve Yasin Alim çiftinin ikinci çocukları Baybars'ın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde azalma görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen Baybars, 6 aylıkken ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkikler sonrası 10 aylıkken Baybars'a SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Aile, çare aramaya başladı. Gen tedavisi için yurt dışından almaları gereken ilacın anlık fiyatının yaklaşık 40 milyon TL olduğunu öğrenen aile kampanya başlatabilmek için valiliğe başvurdu ve verilen izinle yardım kampanyası başlatıldı.

Bir anne olarak zor günler yaşadığını söyleyen Serap Alim, "Baybars 5 aylıkken bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettik. Sivas merkezde birkaç doktora götürdük. Buradaki doktorlar bizi aydınlatmayınca farklı şehirlerdeki hastanelere götürdük. İlk tedavisinde SMA olabileceği söylendi. Sonra gen testi verdik, bu test uzun süren bir şey. Sonuçlarını bir ay sonra aldık. Tam 10 aylıkken gelen sonuçlara göre SMA Tip 2 hastası olduğunu öğrendik.

Şu an Baybars’ın genel durumu iyi ama süreç ilerledikçe Baybars'ta bir gerileme söz konusu. Türkiye’de devletimizin karşılamış olduğu bir ilaç var. 4 ayda bir alabiliyoruz bu ilacı. Baybars, şimdi dik oturabiliyor, ancak emekleyemiyor, dizlerinin üzerinde çok duramıyor. Yerde yuvarlanabiliyor ama yattığı yerden kalkamıyor. Normal yaşıtlarına göre Baybars’ın kaba motor becerisi 6 aylık. Anne, baba olarak bizlere çok acı veriyor.

Geceleri sabahlara kadar her normal anne- baba gibi ağlıyoruz. İnsanın evladının karşısında erimesini görmek çok üzücü. Biz de bunun çaresini aramaya başladık. Yurt dışında olan gen tedavisi için kullanılan bir ilaca başvurduk. Bu ilaç dünyanın en pahalı ilaçlarından bir tanesi. Yani bu ne bizim ne etrafımızdakilerin, ailemizin ve çevremizin karşılayabileceği bir ilaç değil" şeklinde konuştu.

Valilikten izinlerini aldıklarının altını çizen Serap Alim, "Baybars çok yoruluyor ve ağabeyi sürekli 'Kardeşim yürüyemeyecek mi? Kardeşim ölecek mi?' gibi sorular soruyor.

Süreç çok yıpratıcı. Sürekli il dışına çıkmak durumundayız. SMA’yı ilk öğrendiğimizde çaresi yok sanıyorduk ancak SMA çaresiz değil. Sivas’ta tedavi alamamak bizi çok yoruyor. Sivas merkezde tedavi için hastane olsun istiyoruz. Yetkililerden rica ediyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar" diye duygularını dile getirdi.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
4
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
6
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
7
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.