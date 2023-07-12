SMA'lı bebeğin 'nefesini' çaldı. Kumbarayı çalan 77 yaşındaki adam serbest bırakıldı

SMA'lı bebek için fırın tezgahına koyulan yardım kumbarasını çalan 77 yaşındaki Muhsin K, kameralardan tespit edildi.

SMA'lı bebeğin 'nefesini' çaldı. Kumbarayı çalan 77 yaşındaki adam serbest bırakıldı

Erzurum'da ekmek fırınının tezgahına SMA hastası çocuk için konulan kumbarayı çalan kişi polislerce yakalandı.

Palandöken ilçesi Adnan Menderes mahallesindeki bir ekmek fırınının tezgahına, SMA hastası Muhammed Eymen K'nin tedavisine yardım toplamak amacıyla konulan kumbaranın kaybolduğunu fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, kamera kayıtlarında kumbarayı fırına müşteri gibi giren Muhsin K'nin (77) aldığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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